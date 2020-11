Marsz Niepodległości. Jest śledztwo w sprawie postrzelenia fotoreportera

Marsz Niepodległości w Warszawie. Dwie postrzelone osoby

Podczas tegorocznego Marszu Niepodległości doszło do zamieszek, m.in. w okolicy ronda de Gaulle'a, gdzie stołeczni policjanci zostali obrzuceni kamieniami i środkami pirotechnicznymi, w tym m.in. racami i petardami. Podczas akcji funkcjonariusze użyli m.in. broni gładkolufowej. Wówczas doszło do postrzelenia fotoreportera "Tygodnika Solidarność" Tomasza Gutry. Pocisk, który trafił mężczyznę w twarz miał mieć 7 centymetrów, co spowodowało złamanie kości.