Martwią cię kruche i łamliwe włosy? Poznaj 11 zasad zimowej pielęgnacji Grzegorza Dużego, głównego stylisty Shake Your Head

Nasze włosy nie lubią zimy. Mroźne powietrze, częste zmiany temperatury oraz wiatr sprawiają, że stają się one matowe, łamliwe i niezdyscyplinowane. Często też ulegają elektryzowaniu lub zaczynają się przetłuszczać. Można temu zaradzić, przestrzegając kilku ważnych zasad.

– Odpowiednia zimowa pielęgnacja jest kluczowa. Niska temperatura uszkadza strukturę włosa, dlatego ryzyko ich zniszczenia możemy zminimalizować przez noszenie właściwego nakrycia głowy – podkreśla Grzegorz Duży, główny stylista marki Shake Your Head. Zdecydowanie najlepsze są czapki z wełny, syntetyczne nakrycia głowy będą szkodzić naszym włosom. Pod wpływem zimna naczynia krwionośne zwężają się, więc do mieszków włosowych dociera mniej składników odżywczych, co także może osłabiać włosy i powodować ich kruchość. Dlatego warto uważać na przemrożenie skóry głowy.