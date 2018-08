Matka Andrzeja Gołoty wystartuje w wyborach samorządowych. Powalczy o mandat w Warszawie

Bożenna Gołota, matka jednego z najbardziej znanych polskich bokserów, postanowiła wystartować w wyborach samorządowych. Zawalczy o mandat radnej w warszawskim Śródmieściu.

- Bardzo się cieszę, że pani Bożenna wystartuje z PSL w najbliższych wyborach samorządowych - mówi dziennikarzom "SE" Jakub Stefaniak. - Pani Bożenna ma ogromną determinację i wolę walki. To chyba rodzinne. Sądzę, że ma olbrzymie szanse na to, by zostać radną Warszawy - dodaje.