Matura 2019: Wyniki matur w Warszawie. Okręgowa Komicja Egzaminacyjna udostępniła informacje o wynikach w poszczególnych dzielnicach

Matura 2019: Wyniki matur w Warszawie. Zobacz, jak maturzyści z różnych warszawskich dzielnic poradzili sobie z egzaminem. Udostępniamy wyniki CKE.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Matura 2019: Wyniki matur w Warszawie. Okręgowa Komicja Egzaminacyjna udostępniła informacje o wynikach w poszczególnych dzielnicach (WP.PL)

Matura 2019 - wyniki matur w Warszawie

W czwartek, 4 lipca 2019 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki matur. W tym toku egzamin dojrzałości zdało 80,5 proc. z ponad 247 tysięcy absolwentów szkół średnich. 13 proc. nie zaliczyło jednego przedmiotu i będzie mogło podejść do egzaminu poprawkowego, natomiast reszta matury nie zdała. Poniżej udostępniliśmy informacje dotyczące zdawalności egzaminu dojrzałości w danej dzielnicy Warszawy.

Wyniki matur – Ursus

Do egzaminu maturalnego w Ursusie przystąpiło 100 procent absolwentów (72 osoby), natomiast ogólna zdawalność wyniosła 58,3 proc. Należy zaznaczyć, że 49 maturzystów stanowili licealiści (ich zdawalność wynosiła 63,3%), a 23 uczniowie techników (zdawalność 47,8%). Średni wynik maturzystów z Ursusa z języka polskiego (poziom podstawowy) wyniósł 44,34 proc., a z matematyki 37,53 proc.

Wyniki matur – Wawer

Egzamin dojrzałości w Wawrze również pisało 100 procent uczniów (159 osób), a ich zdawalność ukształtowała się na poziomie 80,5 proc. Średni uzyskany wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym wniósł 52,94 proc, a z matematyki 54,76 proc.

Wyniki matur – Praga Południe

W szkołach na Pradze-Południe maturę pisało 1452 absolwentów. Zdawalność wyniosła łącznie 83,4 proc. Wiadomo, że w liceach było 1192 maturzystów (zdawalność 86,1 proc.), a w technikach 260 (71.2 proc). Z języka polskiego na poziomie podstawowym uzyskali średni wynik wynoszący 50,65 proc., a z matematyki 61,23 proc.

Wyniki matur – Praga Północ

Na Pradze-Północ do matury podeszło również 100 proc. uczniów ostatnich klas (674 osoby), a zdawalność wyniosła 85,2 proc. Wśród nich było 577 licealistów (zdawalność 91,9 proc) oraz 97 uczniów techników (zdawalność 45,5 proc.) Średni wynik z matur z języka polskiego wśród uczniów z Pragi-Północ wyniósł 52,22 proc, a z matematyki 63,09 proc.

Wyniki matur – Bielany

W bielańskich szkołach egzamin dojrzałości pisały 1248 (frekwencja wyniosła 100 proc). Zdawalność wniosła 85,3 proc. 999 abiturientów to uczniowie liceów (zdawalność 92,2%), a 249 stanowili absolwenci techników (zdawalność 42,2%). Maturzyści z bielan osiągnęli średni wynik z języka polskiego (poziom podstawowy) wynoszący 60,48 proc., a z matematyki 64,93 proc.

Wyniki matur – Ochota

Matury na ochocie zdawało 986 uczniów (100 proc. maturzystów), a zdawalność wyniosła 85,6 proc. W liceach maturę zdawało 701 osób (zdawalność 93,3 proc), w technikach 143 osoby (zdawalność 60,9 proc). Średni wynik z języka polskiego to 57,22 proc, a z matematyki 74,09 proc. (poziomy podstawowe).

Wyniki matur – Wilanów

W Wilanowie do egzaminu dojrzałości przystąpiło 100 proc. uczniów ostatnich klas szkół średnich (43 osoby, z czego wszystkie uczęszczały do liceów). Maturę zaliczyło 38 abiturientów (zdawalność 88,4 proc). Średni wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym wyniósł 53,97 proc., a z matematyki 70,34 proc.

Wyniki matur – Wola

Na Woli maturę pisało 100 proc uczniów (2203 osoby), z czego 1649 chodziło do liceów (zdawalność 92,2 proc.), a 554 do techników (zdawalność 76,9 proc). Łącznie pomyślnie maturę napisało 1947 abiturientów (ogólna zdawalność na poziomie 88,4%). Średni wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym wyniósł 56,44 proc., a z matematyki 64,01 proc.

Wyniki matur – Targówek

Do egzaminu maturalnego na Targówku przystąpiło 494 uczniów (frekwencja na poziomie 100 proc). 446 z nich stanowili licealiści (zdawalność 90,8 proc), a 51 uczniowie techników (zdawalność 68,8 proc). Łącznie maturę zaliczyło 405 osób (zdawalność na poziomie 88,7 proc), średni wynik z matematyki wyniósł 57,83 proc. (poziom podstawowy), a z polskiego

55,58 proc.

Wyniki matur – Ursynów

Zdawalność matur Ursynowie wyniosła 90% (na 438 uczniów, egzamin zaliczyły 392). Wszyscy maturzyści uczęszczali do liceów. Średni wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym to 61,02 proc., a z matematyki 68,85 proc.

Wyniki matur – Bemowo

Maturę na Bemowie zdawało 118 osób (frekwencja wynosiła 100 proc). Wszyscy maturzyści byli licealistami, a egzamin zaliczyło 107 uczniów (zdawalność na poziomie 90,7 proc). Średni wynik uzyskany z matematyki na poziomie podstawowym wyniósł 56,02 proc., a z matematyki 56,02 proc.

Wyniki matur – Wesoła

W Wesołej egzamin dojrzałości napisało 81 osób (100 proc uczniów ostatnich klas szkół średnich), z czego wszyscy uczęszczali do liceów. Średni wynik uzyskany z języka polskiego na poziomie podstawowym wyniósł 56,78 proc., a z matematyki 59,24 proc.

Wyniki matur – Żoliborz

Na Żoliborzu matury pisało 825 (frekwencja wyniosła 100 proc.). 534 osoby uczyły się w liceum (osiągnęły wynik 95,1 proc. zdawalności), a 291 w technikach (zdawalność 85,2 proc.). Średnia zdawalność na Żoliborzu z języka polskiego na poziomie podstawowym wynosiła 57,57 proc., a z matematyki 66,24 proc.

Wyniki matur – Mokotów

Do matury podeszło 2049 uczniów z Mokotowa (frekwencja również wyniosła 100 proc), a ich ogólna zdawalność ukształtowała się na poziomie 91,7 proc. 1713 uczęszczały do liceów (zdawalność 94,6 proc.), natomiast 336 do techników (zdawalność 76,8 proc.). Średni wynik uzyskany z języka polskiego w mokotowskich szkołach wyniósł 60,87 proc. na poziomie podstawowym, a z matematyki 69,62 proc.

Wyniki matur – Rembertów

W Rembertowie egzamin dojrzałości napisało 100 proc. uczniów ostatnich klasy. Było to dokładnie 76 osób, z czego wszystkie uczęszczały do liceów. Zdawalność wyniosła 93,4 proc. Średni wynik z matematyki na poziomie podstawowym do 58,75 proc., a z języka polskiego 52,63 proc.

Wyniki matur – Śródmieście

Do matur w Śródmieściu przystąpiło najwięcej uczniów, bo aż 3144 osoby. Ogólna zdawalność utrzymała się na poziomie 94,8 proc. W liceach maturę napisało 2578 (zdawalność 95,7 proc), a w technikach 566 (zdawalność 90,3 proc.). Średni wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym wyniósł 65,11 proc., natomiast z matematyki 75,85 proc.

Wyniki matur – Białołęka

W białołęckich szkołach egzamin dojrzałości napisało 169 osób, z czego wszystkie uczęszczały do liceów ogólnokształcących (frekwencja również wyniosła 100 proc.). Przy 165 zaliczonych maturach, ogólna zdawalność w tej dzielnicy wyniosła 97,6 proc. Średni wynik z matury z matematyki (poziom podstawowy) kształtuje się na poziomie 66,67 proc., a z języka polskiego 58,53 proc.

Wyniki matur – Włochy