Mazowieckie. Apostazja po przelewie

Sprawę nagłośniła "Gazeta Wyborcza", która pisze o jednym z czytelników, który zgłosił się do parafii Niepokalanego Serca Maryi w Otwocku. Przedstawił on tamtejszemu proboszczowi akt woli wystąpienia ze wspólnoty kościelnej .

Jako wytłumaczenie swojej decyzji mężczyzna podał, że "dalsza przynależność do Kościoła pozostaje w sprzeczności z jego sumieniem". Mieszkaniec Otwocka powołał się także na aktualne przepisy o ochronie danych osobowych i zażądał natychmiastowego usunięcia informacji o nim z parafialnych dokumentów.

Mazowieckie. "Bo auto nie jeździ na wodę"

Nie jest to jednak zgodne z obowiązującym prawem, według którego za wystąpienie bądź powrót do Kościoła nie pobiera się opłaty. Natomiast kiedy mężczyzna, chcący dokonać apostazji, zwrócił na ten fakt uwagę, proboszcz, według relacji zainteresowanego, stwierdził, że auto, którym będzie musiał pojechać w tej sprawie do kurii, "nie jeździ na wodę".