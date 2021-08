Mazowieckie. Atak hakera. Włamał się na konto 239 osób

Podejrzanego namierzyli funkcjonariusze Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji wspólnie z CERT Polska, czyli zespołem powołanym do reagowania na naruszanie bezpieczeństwa w sieci. Ustalili, że 27-latek włamał się do Systemu Dostawcy Tożsamości na konto co najmniej 27 użytkowników Profilu Zaufanego.