Mazowieckie. Kierował pijany i uderzył w inne auto. Prawo jazdy kupił na "czarnym rynku"

Jak przekazał st. asp. Marcin Zagórski z policji w Mińsku Mazowieckim, kilka dni temu w Sulejówku pod Warszawą doszło do kolizji drogowej. Ze wstępnych ustaleń służb wynikało, że na ulicy Piłsudskiego kierowca opla nie zachował zalecanej ostrożności i wjechał w tył opla insigni. Na miejsce przybyli policjanci z komisariatu w Halinowie.

Mazowieckie. Kierowca miał 1,5 promila alkoholu

- Podczas czynności na miejscu kolizji ujawnili oni, że kierowca opla zafiry jest nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało u niego 1,5 promila alkoholu . Mężczyzna trafił do komisariatu, policjanci zatrzymali również jego prawo jazdy – opisuje st. asp. Marcin Zagórski.

To jednak nie był koniec niespodzianek. Podczas kontroli funkcjonariusze ustalili, że prawo jazdy, którym posługiwał się 47-latni mieszkaniec Sulejówka nie widnieje w żadnych policyjnych rejestrach. -- Jak się okazało kilkanaście lat temu orzeczono wobec mężczyzny sądowy zakaz kierowania pojazdami i zobowiązano go do ponownego zdania egzaminu ze znajomości przepisów ruchu drogowego – dodaje st. asp. Marcin Zagórski.