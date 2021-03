Mazowieckie. Kierował pijany i z zakazem. Z impetem wjechał w pługopiaskarkę

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 5 rano przy ulicy Bieżuńskiej w Szreńsku w powiecie mławskim.

Mazowieckie. W organizmie ponad 3 promile, a w aucie puste puszki po piwie

Pijany jechał slalomem po S7. Zatrzymał się dopiero, gdy zatarł silnik

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu. Za niestosowanie się do wyroku sądowego i kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości 47-latkowi grozi teraz nawet do 5 lat więzienia.