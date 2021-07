Mazowieckie. Ksiądz z Kałuszyna zginął w nocy w wypadku. Żegna go Kuria Warszawsko-Praska

Duchowni z praskiej diecezji wspominają również, że zmarły ksiądz Szymański był uhonorowany wieloma ważnymi kościelnymi tytułami. Biskup Kazimierz Romaniuk odznaczył go przywilejem rokiety i mantoletu, został przez abp. Henryka Hosera mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie, a biskup Romuald Kamiński podniósł go do godności najpierw kanonika gremialnego, a następnie, w zeszłym roku, prałata Kapituły.