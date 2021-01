Mazowieckie. Policja przejęła ponad 200 automatów do gier hazardowych

Otwoccy policjanci z wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją w sprawie dotyczącej nielegalnych automatów współpracowali z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego. W ciągu ostatnich trzech miesięcy poddawano kontroli miejsca, gdzie mogły znajdować się maszyny.

- W pierwszej kolejności policjanci udali się do lokalu w gminie Celestynów. Tam znaleźli i zabezpieczyli 5 automatów, w których znajdowały się pieniądze w kwocie 4200 złotych. Kolejnego zabezpieczenia 5 nielegalnych automatów i znajdującej się w ich wnętrzu gotówki w wysokości 1900 złotych funkcjonariusze dokonali w lokalu na terenie Karczewa – podaje sierż. sztab. Paulina Harabin z otwockiej komendy.

Mazowieckie. W magazynie znajdowało się ponad 200 nielegalnych automatów

Według zebranych w śledztwie informacji kolejny trop prowadził do magazynów w Otwocku. Policjanci ujawnili tam aż 208 automatów do gier hazardowych . Ponadto w czasie przeszukania pomieszczeń mundurowi znaleźli zagłuszacz GPS.

- Do prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Otwocku postępowania o czyn z artykułu 107d kodeksu karno-skarbowego w sprawie posiadania automatów do gier wbrew warunkom koncesji lub bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć, funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn – dodaje sierż. sztab. Harabin.

Zabezpieczone nielegalne automaty trafiły do magazynu Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie.

Według kodeksu karno-skarbowego posiadanie nielegalnego automatu do gier podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.