Mazowieckie. Policja rozbiła gang złodziei i włamywaczy

- Kryminalni rozbili szajkę złodziei grasujących na terenie miasta. Czterech z nich to płocczanie w wieku od 20 do 28 lat, natomiast piąty, który zajmował się handlem skradzionych przedmiotów to 21-latek z gminy Słubice – przekazała w środę rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku mł. asp. Marta Lewandowska.