Mazowieckie. Potrzebna pomoc dla obywateli Afganistanu. Ogłoszono zbiórkę

Do ośrodka dla uchodźców w Dębaku przybyła we wtorek pierwsza grupa 55 obywateli Afganistanu. 21 z nich to dzieci, w tym dziesięcioro do 3 lat a jedenaścioro w wieku 5-14 lat. Pozostali przybysze to dorośli. Wśród nich jest 19 mężczyzn oraz 15 kobiet.