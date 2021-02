Mazowieckie. Pożar kamienicy w Piastowie. Dwie osoby nie żyją

Po godzinie 10 straż przekazała, że są ofiary śmiertelne. To kobieta i mężczyzna. - Strażacy dotarli na poddasze i tam niestety odnalezione zostały ciała dwóch osób, które poniosły śmierć na skutek tego pożaru. Poza tym są dwie poszkodowane, które wiemy, że już na pewno trafiły do szpitala z objawami podtrucia czadem - dodał Kroć.

- Pożar został zlokalizowany i w większości jest już ugaszony, ale choć nie ma płomieni, wciąż jest dym. Akcja gaśnicza trwa i jest wyjątkowo skomplikowana. Do zaprószenia ognia doszło w mieszkaniu na poddaszu budynku, do którego dostęp był utrudniony. Strażacy pracują na wysokości, korzystają z drabiny przystawnej i podnośników. Musieliśmy rozcinać blachy, strop, prowadzić ręcznie prace rozbiórkowe, żeby dostać się do środka - wyjaśnił Kroć.