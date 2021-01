Mazowieckie. Przebił nożem koło w aucie i groził śmiercią kobiecie. Dostał dozór policyjny

Nie obsłużył klienta bez maseczki, dostał nożem. "Solidarność" monitoruje ataki

Mazowieckie. Za groźby w użyciem noża dozór policji

Policjanci chwilę później zatrzymali 46-latka i przewieźli do komendy. Mężczyzna następnie został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Otwocku. Decyzją prokuratury wobec napastnika został zastosowany dozór policyjny zobowiązujący go do meldowania się 2 razy w tygodniu w Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku. 46-latkowi grozi teraz do 2 lat więzienia.