Mazowieckie. Staranowali zaparkowane auto i uciekali przed policją. Byli pijani

Policjanci z otwockiej drogówki po krótkim pościgu zatrzymali dwóch nietrzeźwych mężczyzn podejrzany o doprowadzenie do kolizji. Żaden z zatrzymanych nie przyznawał się do prowadzenia pojazdu, więc obaj trafili do aresztu.

Share

Mazowieckie. Staranowali zaparkowane auto i uciekali przed policją. Byli pijani Źródło: Policja