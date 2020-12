Mazowieckie. Trudne warunki drogowe. Samochód wpadł do rzeki

Jak podała w piątek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie asp. szt. Anna Pawłowska, zaledwie od czwartku na drogach tamtejszego powiatu doszło aż do pięciu kolizji drogowych. Przyczyną zdarzeń drogowych było niedostosowane prędkości do warunków na drodze.

"Do zdarzenia doszło tuż po godz. 2., na łuku drogi nr 563, w pobliżu Turzy Wielkiej. Jak wynika z ustaleń, kierujący samochodem ciężarowym scania z naczepą nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem, przerwał bariery na moście i wpadł do rzeki" – powiedziała asp. szt. Pawłowska, cytowana przez PAP.