Mazowieckie. Uciekał przed policją. Był pijany i miał zakaz prowadzenia pojazdów

Policja przypomina, że kierowanie pojazdem pomimo orzeczonego sądowego zakazu jest przestępstwem. Grozi za to kara pozbawienia wolności do lat 5. Jeśli taka osoba nadal prowadzi, może trafić do więzienia. Sąd dodatkowo ma możliwość zastosowania kary dożywotniego zakazu kierowania pojazdami. Kierujący, który nie zatrzyma się do kontroli drogowej, również musi liczyć się karą pozbawienia wolności nawet do lat pięciu.