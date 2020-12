Mazowieckie. Zatrzymany w pościgu. Usłyszał zarzut zabójstwa b. partnerki

- W poniedziałek mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa. Dzisiaj będzie doprowadzony do sądu z wnioskiem o areszt. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności - przekazała PAP rzeczniczka mazowieckiej policji podinsp. Katarzyna Kucharska.

Policja zatrzymała domniemanego sprawcę zabójstwa w niedzielę wieczorem. To 28-letni mieszkaniec Kozienic, były partner kobiety.

Mazowieckie. Podejrzanego zatrzymano po pościgu

We wtorek policja ujawniła szczegóły zatrzymania mężczyzny. Doszło do tego na drodze S7, kilka kilometrów za węzłem Elbląg Zachód w stronę Gdańska. Kierujący volvo 28-latek nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Wówczas policjanci rozpoczęli pościg.