Mazowsze. Kierowca ciężarówki z zarzutami po wypadku pod Płońskiem

Do wypadku w okolicy Płońska, woj. mazowieckie, o którym informowaliśmy TUTAJ, doszło przed południem we wtorek na drodze krajowej nr 7. Ciężarówka scania czołowo zderzyła się z naczepą i samochodem audi. Pojazdem osobowym podróżowała 36-letnia mieszkanka gminy Załuski wraz z trójką dzieci w wieku 14, 6 i 2 lat. Dzieci w bardzo ciężkim stanie zostały przetransportowane do szpitala, gdzie znajdują się do dzisiaj.