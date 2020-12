Mazowsze. Kończą się prace na S7 między Tarczynem a obwodnicą Grójca

To jeden z trzech odcinków budowanego południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Grójca.

Budowa ponad 29 km drogi ekspresowej S7 Warszawa - Grójec, czyli południowej wylotówki z Warszawy, została podzielona na trzy odcinki: od węzła Warszawa Lotnisko do węzła Lesznowola o długości 6,6 km, od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ o długości 14,8 km i od węzła Tarczyn Północ do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S7 o długości 7,9 km.