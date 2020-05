Mazowsze. Mamy to! Polski rekord świata w trójkątnym locie

To interesująca dziedzina powietrznych lotów. Cała sztuka nie w tym, by być najwyżej czy też najszybciej pokonać trasę. Liczy się wykreślenie największego trójkąta i precyzja lądowania.

Polacy polecieli o ponad 30 km dalej niż dotychczasowi mistrzowie świata w tej kategorii. To nie pierwszy sukces motoparolotniarzy z Polski. Należy do nich ustanowiony w 2018 roku rekord świata w najdłuższym locie, tym razem w linii prostej.

Epidemia wykluczyła rywali

Krzysztof Romicki i Wojciech Strzyżakowski mają świadomość, że w sukcesie pomogła im nieco sytuacja na świecie. Większość państw europejskich w ramach walki z wirusem zabroniła również odbywania lotów motoparalotniowych. Polska nie wprowadziła takich zakazów, a to otworzyło naszym zawodnikom drogę do laurów bez konieczności walczenia z konkurencją.

- Rekordy są po to, żeby je łamać. Nie latamy zawodowo, ale obaj jesteśmy z Krzyśkiem doświadczonymi pasjonatami. Mamy już kilka sukcesów na koncie, a w powietrzu można poczuć się naprawdę wolnym. No i po ostatnim rekordzie zasmakowaliśmy w tej adrenalinie - mówi Wojciech Strzyżakowski. - Jeśli chodzi o motoparalotniarstwo, Polacy należą do najlepszych na świecie. Regularnie wygrywają kolejne zawody. Mam nadzieję, że zainspirujemy kogoś do zainteresowania się tym sportem - dodaje.