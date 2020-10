Mazowsze. Obywatel Ukrainy wszczął awanturę w szpitalu i chciał ukraść karetkę. Był pijany

Mazowsze. Wyszedł po awanturze ze szpitala i wsiadł do karetki

Przejazd pod wiaduktem. Wszystko nagrała kamera monitoringu

33-latek trafił do aresztu. Jak tłumaczył służbom w czasie przesłuchania, w karetce chciał się ogrzać, jednak, gdy znalazł w pojeździe kluczyki, to postanowił wrócić karetką do swojego domu na terenie gminy Płońsk. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania kradzieży auta oraz kierowania w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 5 lat więzienia.