Mazowsze. W mieszkaniu produkował narkotyki, trafił w ręce policji

Policjanci wydziału do walki z przestępczością po wejściu do mieszkania i budynków gospodarczych znajdujących się na jednej z posesji na terenie powiatu żyrardowskiego natrafili na linię służącą do produkcji substancji psychotropowej. 37-letni mężczyzna odpowie za wytworzenie znacznej ilości narkotyku oraz jego posiadanie.

