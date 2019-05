Mazurek komentuje akcję Greenpeace. Straszy kryzysem

"Drastyczne podwyżki i kryzys gospodarczy" - tak rzeczniczka PiS Beata Mazurek przewiduje sytuację w Polsce po wycofaniu się z węgla. Jej słowa to odpowiedź na akcję organizacji Greenpeace, która rozwiesiła wielkie banery m.in. na siedzibie Prawa i Sprawiedliwości.

Rzeczniczka PiS skomentowała akcję w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Stwierdziła, że wycofanie węgla oznacza "drastyczne podwyżki i kryzys gospodarczy". - Jeśli panowie z Greenpeace - i zapewne Wiosny - chcą cofnąć nas do czasów sprzed rewolucji przemysłowej, to najpierw muszą wygrać wybory - powiedziała.

Mazurek zastanawia się także, dlaczego Greenpeace nie protestował za czasów rządów PO. Tymczasem sami aktywiści mają pretensje do obu partii. - Politycy PiS i PO ignorują głos nauki, młodych ludzi protestujących w całej Polsce w ramach strajków dla klimatu oraz swoich wyborców. Dyskutowany wczoraj podczas EKG w Katowicach projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku to najlepsza ilustracja moralnego i intelektualnego fiaska rządu w obliczu kryzysu klimatycznego - mówi Paweł Szypulski z Greenpeace.