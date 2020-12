Metro na Bródnie. Sprawdzamy, co się zmieniło

Jak informuje rzecznik prasowa Metra Warszawskiego Anna Bartoń, trwają obecnie przygotowania do przebicia się tarczy TBM Anna do wnętrza stacji C19 Zacisze. Natomiast druga z tarcz – Maria jest szykowana do startu. W kierunku stacji Trocka wyruszy już na początku tygodnia. Ma ona połączyć w komorze przy torach odstawczych obecnie funkcjonującą linię z odcinkiem, który właśnie powstaje.