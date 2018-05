Metro na Targówku już za rok. Jednak nie wszystko będzie gotowe

Trwają już prace wykończeniowe przy budowie metra na Targówku. Z kolei Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych dopiero dwa tygodnie temu ogłosił przetarg na projekt przebudowy dróg dojazdowych do stacji metra Trocka.

Jak podaje "Gazeta Wyborcza" tylko część ulic na Targówku będzie gotowa na otwarcie ostatniej stacji II linii metra. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych 17 kwietnia ogłosił przetarg na przebudowę ulic: Codziennej, Łokietka, Pratulińskiej na odcinku o długości ok. 2,4 km od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej. - Wybrany projektant będzie miał 20 miesięcy na skompletowanie niezbędnej dokumentacji - informuje ZMID. Oznacza to, że dopiero od 2020 roku będzie można rozpocząć przebudowę tych ulic. Natomiast metro ma być gotowe najpóźniej jesienią 2019 roku.