Metro Warszawskie. ZTM rozważa zawieszenie nocnych kursów

Mieszkańcy Warszawy z przejazdów podziemną kolejką przez większość tygodnia mogą korzystać od godz. 5 rano do północy. Sytuacja inaczej wygląda w weekendy, kiedy metro funkcjonuje do godz. 3.00, wówczas kursy nie odbywają się jedynie przez około dwie godziny. W nocy pociągi podziemne zarówno na pierwszej, jak i drugiej linii, jeżdżą co blisko 15 minut.