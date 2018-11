Mężczyzna zepchnął kontrolera na tory w metrze, bo nie miał biletu. Jest akt oskarżenia

Do sądu rejonowego wpłynął akt oskarżenia przeciwko 36-letniemu mężczyźnie, który zepchnął kontrolera na tory w metrze. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz oskarża go o narażenie kontrolera biletów na utratę życia.

36-latek jest objęty dozorem policyjnym. Tłumaczył policji, że nie pamięta zdarzenia. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

30 lipca w pociągu, który dojeżdżał do stacji Marymont, trwała kontrola biletów. 36-latek twierdził, że ma bilet kupiony przez aplikację. Nie potrafił go jednak okazać, więc poproszono go o wyjście na peron.