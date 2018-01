Mężczyzna zmarł przed szpitalem. Są wyniki sekcji zwłok

Ciało 43-latka znaleziono na terenie Szpitala Bródnowskiego. Prokuratura poinformowała o wstępnych wynikach sekcji zwłok. Śledczy nie wykluczają udziału osób trzecich.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś powiedział WawaLove, że mężczyzna przypadkowo znalazł się przy szpitalu, ponieważ mieszka w okolicy. Sekcja zwłok wykazała, że przed śmiercią chorował na niewydolność płuc, miał ranę tłuczoną, która nie jest powodem śmierci i nie wykazuje udziału osób trzecich, jednak nie jest to jeszcze wykluczone. Zobacz wideo: Ktoś zamordował, a wcześniej wykastrował mieszkańca Wronowa

Do zdarzenia doszło 2 stycznia br. 43-latek wszedł na teren szpitala jednym z bocznych wejść. Znaleziono go przy garażach od strony ulicy Bolivara. Z zapisu kamer monitoringu wynika jednak, że nie wszedł do żadnego ze szpitalnych budynków. Zmarł na zewnątrz.