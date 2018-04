Miasto chce zlikwidować gospodarstwo o prawie 150 letniej tradycji

Ratusz kilka tygodni temu przedstawił miejscowy plan zagospodarowania Trasy Mostu Północnego. Wynika z niego, że trasa ma przebiega przez Gospodarstwo Ludwika Majlerta na Białołęce. - Oznacza likwidację gospodarstwa prowadzonego przez naszą rodzinę od wielu pokoleń - tłumaczą gospodarze.

Właściciele gospodarstwa apelują na portalu społecznościowym do internautów. - Jeśli chcecie państwo nas w tym wesprzeć, do 14 maja jest czas na składanie uwag do projektu planu - czytamy.

Miasto tłumaczy, że aktualnie jest na etapie wyłożenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. - Mieszkańcy mogą składać uwagi lub opinie do tego planu. Potem przez około miesiąc uwagi zbieramy i rozpatrujemy. Plan powstawał dobrych kilka lat, odzwierciedla co jest kilkadziesiąt lat temu zapisane w studium uwarunkowań przestrzennych Warszawy. Studium to jest dokument, który całościowo opisuje Warszawę pod względem planistycznym, czy urbanistycznym. Plan musi być kompatybilny ze studium - tłumaczy WawaLove Bartosz Milczarczyk rzecznik stołecznego ratusza. Dodaje, że trasa jest elementem mostu, dawniej Północnego teraz Marii Curie-Skłodowskiej i jest to siatka ulic głównych, gdzie pole modyfikacji ich przebiegu jest stosunkowo ograniczone. - Można zastanowić się nad zmianą przebiegu trasy. Natomiast jeśli byłoby to zmienione, w niewielki sposób wpływa na parametry tej drogi - wyjaśnia Bartosz Milczarczyk. Zaznacza, że przyjęcie planu przez radnych nie oznacza, że musi z dnia na dzień zniknąć gospodarstwo, gdyż na razie nie ma w budżecie pieniędzy na realizację tej trasy.