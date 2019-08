"Miasto Jest Nasze" walczy z bezmyślnym dokarmianiem. "Zwierzęta to nie śmietnik"

Warszawskie stowarzyszenie "Miasto Jest Nasze" rozpoczęło akcję edukacyjną pod tytułem "Zwierzęta to nie śmietnik. Nie krzywdź, proszę". Działaczom ruchu miejskiego nie podoba się, że mieszkańcy zostawiają zwierzętom przeterminowaną lub niezdrową dla nich żywność.

Na stronie stowarzyszenia możemy przeczytać o tym, że nieprzemyślane dokarmianie zwierząt może prowadzić do ich bolesnej śmierci w męczarniach. Ruch miejski przekonuje, że warto temu zapobiegać.

- Nikt z nas nie byłby w stanie zjeść spleśniałego pieczywa. Odrzuca nas na samą myśl o tym. Intuicyjnie czujemy, że to dla nas niebezpieczne, ale dajemy je zwierzętom. Czemu? - pisze Bartek Kozłowski, pomysłodawca akcji.

- Przecież dla nich jest ono takim samym zagrożeniem jak dla nas. Istnieje w nas silne przekonanie, że jedzenia nie można wyrzucać – szczególnie chleba. Prawda jest taka, że zepsute jedzenie jest śmieciem. A zwierzęta to nie śmietnik - dodaje działacz ruchu miejskiego.

"Włącz się do akcji!"

Organizatorzy przedsięwzięcia namawiają do rozważniejszego dokarmiania zwierząt. - Martwi nas zjawisko zostawiania na warszawskich trawnikach resztek jedzenia dla zwierząt. Wiemy, że ludzie robią to w dobrej wierze. Niestety, nieświadomie szkodzą zwierzętom. Chcemy to zmienić - czytamy na stronie stowarzyszenia "Miasto Jest Nasze".