Mieszkanie plus. Osiedle w Warszawie powstanie w atrakcyjnej lokalizacji

Osiedle w ramach programu Mieszkanie plus powstanie zaledwie dwa kilometry od warszawskiej Starówki - zapowiada prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Nieruchomości. Lokale mają powstać na gruntach należących do Poczty Polskiej.

Inwestycja ma powstać przy ul. Ratuszowej na Pradze Północ. To okolice stołecznego ogrodu zoologicznego.

- Grunty pocztowe przeważnie znajdują się w bardzo dobrych lokalizacjach i wiele z nich nie spełnia już swojej "pocztowej" funkcji. Mieszkanie plus może tchnąć w nie nowe życie - zaznaczył Barszcz.

Do tej pory Poczta Polska zbyła na rzecz PFR Nieruchomości m.in. 3-hektarową działkę we Wrocławiu, gdzie powstanie ponad 450 mieszkań.

W ramach programu Mieszkanie plus powstało już niemal 900 mieszkań w różnych miastach na terenie Polski. Do końca roku ma być oddanych do użytku około 1000 lokali, zbudowanych w ramach programu