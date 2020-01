Samospalenie w Milanówku. Przy jednym z centrów handlowych mężczyzna oblał się łatwopalną substancją i podpalił - donosi nasz czytelnik za pośrednictwem dziejesie.wp.pl. Stołeczna policja potwierdza - mężczyzna zmarł w wyniku oparzeń.

Samospalenie miało miejsce na prywatnej posesji przy ul. Królewskiej. To okolice supermarketu Tesco, kilkanaście kilometrów od centrum Warszawy - donosi pan Piotr za pośrednictwem dziejesie.wp.pl.

Nasz czytelnik relacjonuje, że mężczyzna oblał się łatwopalną cieczą, po czym się podpalił. "Próbowali go gasić przypadkowi przechodnie" - pisze pan Piotr. Mężczyzny nie udało się uratować. Jego ciało spaliło się doszczętnie.

Milanówek. Mężczyzna podpalił się przy centrum handlowym

RMF FM informuje, że mężczyzna miał około 50 lat. Nie wiadomo, co pchnęło go do tak dramatycznej decyzji. - Policyjni technicy będą ustalać dokładne okoliczności tego zdarzenia - poinformował podkom. Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji.