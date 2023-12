Miliony trafionych prezentów – świąteczna oferta Empiku dla każdego

Pomysły na prezent dla niego

Co roku wyzwaniem jest wybór upominku dla bliskiego mężczyzny. Warto zastanowić się, czego ukochany, tata czy brat najbardziej potrzebuje albo co sprawi mu największą radość. W szerokiej ofercie Empiku znajdziemy propozycje zarówno dla fanów gadżetów elektronicznych, gier i majsterkowania, a także muzyki czy sportu. Jest w czym wybierać! A jeśli nadal nie możesz się zdecydować - dobrym wyborem będzie ekarta prezentowa Empik lub wykupienie dostępu do Empik Go.