Mińsk Mazowiecki. Dramat na drodze. Nie żyje dwóch kierowców i dwójka dzieci

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek przed południem na drodze krajowej numer 50 w miejscowości Grębiszew w powiecie mińskim. Jak poinformował starszy kapitan Kamil Płochocki ze straży pożarnej w Mińsku Mazowieckim, do wypadku doszło na 207. kilometrze drogi krajowej numer 50 w Grębiszewie. - Czołowo zderzył się tir i samochód osobowy, w którym jechała czteroosobowa rodzina. Nie żyje dwójka małych dzieci i ojciec, który kierował autem. Matka jest w ciężkim stanie i będzie transportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Nie żyje również kierowca tira - relacjonował strażak.