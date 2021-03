Mława. Wybuch gazu w budynku mieszkalnym. Nie żyje jedna osoba

- Strażacy wezwani zostali do pożaru budynku gospodarczego. Na miejscu jednak okazało się, że to garaż, a płonie nadbudowana nad nim część mieszkalna. Budowla uległa poważnemu zniszczeniu na skutek eksplozji 11,5 kilogramowej butli z gazem - relacjonuje starszy kapitan Jacek Drel.

To butla, używana do kuchenek w miejscach, w których nie ma podziemnych instalacji gazu. Najprawdopodobniej mogło dojść do rozszczelnienia w przewodach doprowadzających propan-butan z butli do palnika kuchenki, nastąpił wyciek, a stężenie gazu w pomieszczeniu było przyczyną eksplozji i zapalenia się zabudowania nad garażem.