Młody łoś zostawiony na pastwę losu. "Nikt nie chciał udzielić pomocy"

Przez dwa dni mieszkańcy Garwolina interweniowali u powiatowego lekarza weterynarii i innych służb w sprawie młodego łosia, który błąkał się w okolicy drogi. Jego matkę zabił przejeżdżający samochód, a on został pozostawiony sam sobie. Zwierzę, niemal w ostatniej chwili, zabrali pracownicy fundacji z Piaseczna.

- Jak to możliwe, że instytucje, które otrzymały z budżetu na taki cel pieniądze, nie interweniują? - irytuje się pan Marcin, który poinformował nas o sytuacji. I dodaje, że takie zachowanie to norma. - Mamy 2-3 takie interwencje tygodniowo - zdradza.

Mały łoś po opatrzeniu przez weterynarza dochodzi do siebie pod okiem pracowników fundacji. W poniedziałek zostanie przewieziony do rezerwatu w Białowieży. Na koszt fundacji. - Robimy, co możemy, żeby pomóc zwierzętom, ale w tym roku mieliśmy już 600 interwencji. Sami płacimy za paliwo na dojazd i leczenie weterynaryjne - mówi Dawid Fabjański z Animals Rescue. Fundację można wesprzeć za pośrednictwem pomagam.pl.