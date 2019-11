Młodzieżowy Strajk Klimatyczny w Warszawie. "Dosyć słów, teraz czyny!" [ZDJĘCIA]

Młodzi ludzie mówią "dosyć" i wychodzą na ulice. W piątek ulicami Warszawy przeszedł Młodzieżowy Strajk klimatyczny. To kolejna taka akcja zorganizowana w stolicy.

Hasło piątkowej manifestacji to "Dosyć słów, teraz czyny!".

Uczestnicy Młodzieżowego Strajku Klimatycznego Młodzieżowego Strajku Klimatycznego przeszli w piątek ulicami Warszawy. Trasa ich przemarszu to ulice: Senatorska, Moliera, Trębacka, Krakowskie Przedmieście, Królewska i Marszałkowska. Finał zaplanowano na placu Defilad.

Organizatorzy na swojej stronie napisali, że nieprzypadkowo wybrali termin Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Zbiega się on z Black Friday, czyli dniem wielkich wyprzedaży w sklepach.

"Produkcja przemysłowa przyczynia się do emisji dużej ilości gazów cieplarnianych do atmosfery, ten dzień jest symbolem destrukcyjnej działalności człowieka, która dąży jedynie do chwilowego zysku" - napisali młodzi ludzie.