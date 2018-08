Mocne słowa powstańca o śledztwie ws. gen. Ścibor-Rylskiego. "Głupawe oskarżenia"

- Generał miał już tyle lat, że spodziewaliśmy się, że ten koniec nastąpi. Mimo wszystko strasznie nam żal - przyznaje powstaniec warszawski Stanisław Jan Majewski w rozmowie z WP. Nawiązał również do śledztwa prowadzonego ws. gen. Ścibora Rylskiego. W 2012 roku IPN oskarżył go o współpracę z SB.



- Moim zdaniem były to głupawe oskarżenia, które sądzę, że w znacznym stopniu przyczyniły się do stanu zdrowia generała - podkreśla Stanisław Jan Majewski. - Jeśli chodzi o nasze odczucie to strasznie nam żal, że te ostatnie lata generała zostały zakłócone niestosowanymi historiami. Niestosownymi dlatego, że moim zdaniem w takich sprawach to się najpierw przeprowadza śledztwo, a nie głośno nagłaśnia się sprawę, a potem ze względu na wiek umarza. Co to oznacza? Albo człowiek jest winny i mamy na to dowody albo ich nie mamy. Człowieka w taki wieku, w jakim był generał to może po prostu dobić psychicznie i zdrowotnie - dodaje pan Stanisław.