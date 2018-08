Mokotów tonie w śmieciach. Ratusz wydał oświadczenie

Od początku sierpnia śmieci wysypują się na ulice z przepełnionych kontenerów przez zmianę firmy. Mieszkańcy i politycy nie szczędzili krytycznych uwag. - W najbliższy weekend pojawi się przynajmniej 40 dodatkowych samochodów odbierających śmieci - informuje miasto.

- Na terenie Mokotowa codziennie od godz. 6.00 do 22.00 pracuje kilkadziesiąt samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów, wspieranych przez mniejsze pojazdy i 2 załogi interwencyjne. Do 8 sierpnia tylko z terenu Mokotowa MPO odebrało 1 000 ton odpadów komunalnych - wyjaśnia rzecznik. Dodaje, że w związku z dużą liczbą zgłoszeń dotyczących przepełnienia pojemników oraz wprowadzeniem korekt harmonogramów przez nowego usługodawcę nastąpiło spiętrzenie się w krótkim okresie dużej liczby odbiorów w trybie interwencyjnym.