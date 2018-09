MOMU powraca z cyklem Kulturalny Teatralny - Wernisaż Weroniki Gos będzie pierwszym wydarzeniem po wakacyjnej przerwie.

MOMU powraca z cyklem Kulturalny Teatralny, kontynuując artystyczne wydarzenia przy placu Teatralnym.

Kulturalny Teatralny to cykl wydarzeń odbywających się w restauracji MOMU, położonej przy placu Teatralnym w Warszawie.

W ramach projektu „Kulturalny Teatralny” już 18 września (wtorek) godz .19:00, w MOMU odbędzie się wernisaż Weroniki Gos, który otworzy wystawę trwającą do końca października 2018.

Studiowała na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale rzeźby, jednak po zrobieniu dyplomu licencjackiego zdecydowała zająć się głównie grafiką. Od tamtej pory przede wszystkim wykonuje portrety ludzi o lekko karykaturalnym charakterze weryfikując rzeczywistość we własny sposób. Jako początkujący artysta pokazuje swoje prace w social mediach, a obecna wystawa jest pierwszą- autorską. Pod względem techniki i stylu inspiruje się artystami takimi jak Pablo Picasso, Hans Bellmer oraz Egon Schiele. Sztukę traktuje jako hobby, któremu poświęca większość swojej uwagi. Ceni sobie wolność artystyczną i stara się nie zamykać w jednej dziedzinie dlatego także maluje, rzeźbi a oprócz tego robi zdjęcia. Nie ukrywa, że jej prace powstają z prostych przyczyn takich jak chęć estetyzacji otoczenia i jej wewnętrznej potrzeby aktu twórczego. Chce żeby jej sztuka była dostępna dla każdego oraz żeby łatwo można było rozpocząć jej zgłębianie. Ma nadzieję, że nie sprowadzi jej to do banału i nie spłyci jej wartości, ponieważ w każdej z jej prac można znaleźć część jej samej.