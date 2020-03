MPWiK musi zapłacić ponad 10 mln za zrzut ścieków do Wisły

Wody Polskie nałożyły na MPWiK ponad 10,5 mln zł opłaty podwyższonej za nielegalny zrzut ścieków do Wisły po awarii układu przesyłowego. Koszty musi ponieść MPWiK. Nie mogą być przerzucone na mieszkańców.

W sierpniu 2019 r. doszło do uszkodzenia układu, który odpowiada za transport ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka", położonej na prawym brzegu. Wskutek awarii kolektorów przesyłających ścieki zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podjął decyzję o zrzucie nieczystości do Wisły. Wówczas do rzeki trafiało 3 tys. litrów ścieków na sekundę czyli 260 tys. metrów sześciennych ścieków na dobę.