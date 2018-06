Muzeum Generała Kuklińskiego w Warszawie. Znowu powróci

Muzeum Generała Ryszarda Kuklińskiego przy ul. Kanonii 20/22 już od 22 czerwca będzie dostępne po generalnej modernizacji. Jest to jedyne jego muzeum, nie tylko w Warszawie, ale w całej Europie.



Izba Pamięci Pułkownika Kuklińskiego założona została w 2006 roku przez Józefa Szaniawskiego, przyjaciela i pełnomocnika Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Miejsce to ukazuje wkład Polski w zwycięstwo Ameryki nad komunistycznym totalitaryzmem sowieckim, stanowi też promocję tradycji Wojska Polskiego i polskiej obronności w XXI wieku w ramach sojuszu NATO. Oddziałuje emocjonalnie i sugestywnie na zwiedzających, szczególnie na młode pokolenie Polaków. To unikalna ekspozycja muzealna dokumentująca bezprecedensową misję wywiadowczą Ryszarda Kuklińskiego, bohatera Polski i Ameryki, pierwszego Oficera Wojska Polskiego w NATO, który ryzykując swoje życie i własnej rodziny, podjął samotną walkę z sowieckim okupantem. Uchronił w ten sposób Europę i świat przed wybuchem III wojny światowej. Jest to jedyne muzeum, poświęcone gen. Ryszardowi Kuklińskiemu, nie tylko w Warszawie, ale w całej Europie. Ukazuje nie tylko wkład Polski w zwycięstwo Ameryki nad komunistycznym totalitaryzmem sowieckim, ale zarazem stanowi promocję tradycji Wojska Polskiego i polskiej obronności w XXI wieku w ramach sojuszu NATO.