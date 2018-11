Na tyłach słynnej szkoły przy Twardej powstanie centrum kultury [WIZUALIZACJA]

Przy Twardej 8/12 powstanie centrum kultury „Twórcza Twarda”. Dawniej teren ten chciał przywłaszczyć kupiec roszczeń. Natomiast komisja weryfikacyjna uchyliła zwrot nieruchomości.



"Twórcza Twarda” - to obiekt, który będzie znacznie wykraczał poza funkcjonalność zwykłego domu kultury. - Unikalne rozwiązania architektoniczne, wiele otwartych przestrzeni idealnych do spotkań i przede wszystkim bogata oferta sprawią, że będzie to miejsce nie tylko pobudzające kreatywność, ale także pełniące funkcję miastotwórczą - tłumaczy Krzysztof Czubaszek, burmistrz Śródmieścia.