Na Woli powstanie Skwer Bohdana Lacherta. Wkrótce otwarcie

Warszawa. Z wnioskiem zwrócili się mieszkańcy

Skwer na Woli to pierwsze w Warszawie upamiętnienie Bohdana Lacherta. Był on jednym z ważniejszych polskich twórców architektury awangardowej. Z wnioskiem o nadanie nazwy miejscu ściśle związanemu z życiem projektanta Muranowa Południowego zwrócili się do ratusza mieszkańcy. Muranów Południowy to osiedle - pomnik wzniesiony po wojnie na gruzach tętniącego niegdyś życiem miasta.