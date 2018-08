Na Woli w jednym z mieszkań doszło do eksplozji. Mężczyzna usłyszał zarzuty

W piątek przy ulicy Okopowej w mieszkaniu doszło do wybuchu, w którym znaleziono tzw. prekursory materiałów wybuchowych. 53-latek został tymczasowo aresztowany i usłyszał zarzuty za posiadanie niebezpieczniejszych substancji. Grozi mu osiem lat więzienia.



Jak podaje Polsat News z komunikatu PAP prokurator przedstawił 53-latkowi zarzuty z artykułu 171 paragraf 1 kodeksu karnego, który mówi o odpowiedzialności za posiadanie bez wymaganego zezwolenia materiałów, które mogą sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia o wielkich rozmiarach. - Za co grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat - poinformowała prok. Izabela Dołgań-Szymańska z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Dodaje, że 53-latek częściowo przyznał się do winy.