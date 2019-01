Nadzwyczajna sesja rady Warszawy. Adamowicz otrzyma honorowe obywatelstwo

Nadzwyczajna sesja rady Warszawy została zwołana na 17:00 w czwartek. Podczas niej ma nastąpić uczczenie pamięci tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Na wniosek Rafała Trzaskowskiego ma otrzymać pośmiertnie honorowe obywatelstwo miasta.

Jak przekazała mediom szefowa Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska, miejscy radni na czwartkowym zgromadzeniu podejmą decyzję o przyznaniu śp. Pawłowi Adamowiczowi honorowego obywatelstwa Warszawy. Autorem inicjatywy tej formy uczczenia pamięci zmarłego w poniedziałek prezydenta Gdańska jest Rafał Trzaskowski . To on wystosował wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji w tej sprawie.

Śmierć i pogrzeb Adamowicza

Paweł Adamowicz został zaatakowany 13 stycznia chwilę po godz. 20:00 w Gdańsku. Do stojącego na scenie prezydenta podczas "Światełka do nieba" podbiegł 27-letni Stefan W. i zadał mu kilka ciosów nożem. Chwilę po tym zabrał prowadzącemu wydarzenie mikrofon i zwrócony do publiczności zaczął krzyczeć o tym, że został w przeszłości niewinnie skazany i "torturowany przez PO". W trakcie przesłuchania nie przyznał się do winy, nie odpowiada też na pytania prokuratury.