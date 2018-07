Najstarszy szewc w stolicy ma coraz mniej zleceń. Blogerka apeluje o pomoc

"Adam Janasz to prawdopodobnie najstarszy szewc warszawski" - można się dowiedzieć z wpisu udostępnionego przez panią Agatę na jej fanpage'u. Poprosiła czytelników swojego bloga o wsparcie. Jej zdaniem ten doświadczony rzemieślnik ma coraz mniej pracy, bo nikt już nie naprawia obuwia. Apel spotkał się z niesamowitym odzewem internautów.

Agata4life.com to blog o zdrowiu, jedzeniu, podróżach i szczęśliwym życiu. Jego autorka postanowiła zaangażować się społecznie i pomóc człowiekowi, który jest przyjacielem rodziny od kilku pokoleń. To pracujący w niepozornym zakładzie na ulicy Śniadeckich fachowiec. Pani Agata zdecydowała się na interwencję, ponieważ ze smutkiem patrzy na coraz mniejszy ruch w jego lokalu z wiekowym szyldem "Naprawa obuwia".

- Pana Adasia znam -dzieści lat, bo moja Babia była jedną z jego pierwszych klientek. Pan Adaś jest prawdopodobnie najstarszym warszawskim szewcem... Zachęcam Was do korzystania z jego usług szewskich bo jest wspaniałym fachowcem... - napisała w emocjonalnym tonie blogerka.

Buty oddam w dobre ręce

Komentujący wezwali nawet Filipa Chajzera, by on też wstawił się za warszawskim szewcem. Po lekturze ich deklaracji można odnieść wrażenie, że większość chętnie skorzysta z usług tego doświadczonego fachowca: "Na pewno się zjawię, potrzebuję dobrego szewca", "No to teraz Pan Adaś się nie opędzi od pracy", "Szkoda, że nie mieszka w Sopocie", "Takich mistrzów w zawodzie jest jak na lekarstwo", "Fantastyczna akcja!" - to tylko garść z wpisów popierających apel blogerki.