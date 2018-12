Największe różnice pomiędzy pożyczką ratalną a chwilówką

Oferta firm pozabankowych kusi Polaków łatwiejszą dostępnością wsparcia finansowego bez zbędnych formalności. Poza popularnymi chwilówkami, coraz częściej dostępne są tzw. pożyczki ratalne. Czym się różnią i na którą opcję warto się zdecydować? Sprawdź.

Zgodnie z ideą chwilówek, pieniądze pożyczane są na krótki okres – najczęściej wynoszący maksymalnie 30 dni. Zdarzają się dłuższe okresy spłaty – nawet do 61 dni, jednak takie oferty należą do rzadkości. Pożyczki ratalne udzielane są na znacznie dłuższy czas – może wynieść nawet 48 miesięcy w zależności od konkretnej oferty.

Chwilówki to szybkie pożyczki, które opiewają na dość niskie kwoty. Jak wynika z nowych ofert chwilówek dla stałych klientów, kwota może wynieść do 7000-8000 zł. Natomiast dzięki pożyczkom ratalnym można uzyskać znacznie większy zastrzyk finansowy – nawet do 25 000 zł (np. w Profi Credit).

Chwilówki to dość kosztowna forma wsparcia finansowego – całkowita kwota do spłaty może być wyższa o co najmniej kilkaset złotych. Pożyczki ratalne są dużo tańsze – jednak cały czas droższe w stosunku do kredytów bankowych.