Napad w Warszawie. Do akcji wkroczyli antyterroryści

Policjanci z Warszawy zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o napad na zakład jubilerski w Legionowie. W akcji brała udział jednostka antyterrorystyczna.



Warszawscy policjanci z wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw zatrzymali dwóch podejrzanych o napad na zakład jubilerski w Legionowie. Mężczyźni sterroryzowali pracownika i ukradli biżuterię. Krystian O. oraz Dariusz D. zostali tymczasowo aresztowani.

Do napadu doszło 7 sierpnia w Legionowie. Jak relacjonuje policja, sprawcy weszli do zakładu jubilerskiego i zastraszając pracownika przedmiotem przypominającym broń, rozbili gabloty z biżuterią. Ich łupem padły złote pierścionki i łańcuszki o wartości co najmniej 100 tys. złotych.